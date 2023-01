Elvira Martínez Espinoza, esposa de Jorge Bladimir Muñoz, quien se encuentra entre las víctimas del derrumbe, dijo que los representantes de la CFE rechazaron la posibilidad de que empresas locales sigan con los trabajos en la mina Pasta de Conchos, con el argumento de que no cumplen los requisitos de especialización.

Seguimos en la misma situación, no tenemos nada, no sabemos quién va a venir; pero por ningún motivo queremos a Construplan, es otra empresa que está trabajando en El Pinabete (mina también siniestrada, con 10 trabajadores atrapados), pero ya vimos su historial y no tienen experiencia en minería, más que en remoción de tierra, que es en lo que se trabaja en el tajo , apuntó.

De acuerdo con el proyecto original que el gobierno federal presentó en 2021, el socavón debía estar rehabilitado y en marcha los trabajos de búsqueda y recuperación de los restos humanos, pero debido a los retrasos que ha tenido la obra, no se ha concluido con la etapa uno, pues ésta aún no llega a 50 por ciento de avance, de acuerdo con los familiares de los mineros.