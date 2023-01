E

l portal Zero Hedge cataloga el ensayo de Zoltan Pozar de obra maestra de las geofinanzas (https://bit.ly/3ZLrpsK). Alastair Crooke –ex espía del MI6 británico y ex asesor de Javier Solana, ex canciller de la Unión Europea– lo cita reverentemente (https://bit.ly/3WaQGtj), así como el connotado geopolítico brasileño Pepe Escobar (https://bit.ly/3GDLCbe).

Con antelación, Bloomberg, muy cercano al Partido Demócrata, había dado vuelo al paradigmático concepto de Pozar sobre el ascenso del petroyuán y el declive del petrodólar (https://bloom.bg/3IMZGlb). Pozar ha sido catalogado como el gurú del Repo (repurchase agreement) : empréstito de corto plazo para los mercaderes de tenencias gubernamentales (https://bit.ly/2ryeifX), quien operó en la megaestratégica Reserva Federal de Nueva York, mediante su hierático shadow banking (banco en las sombras, https://bit.ly/3ka4Z3X). Para facilitar las cosas a nuestro nivel leguleyo, Pozar es un megapeso-pesado quien pudiera ser, de acuerdo con la dinámica de los eventos, el Keynes del siglo XXI sobre el nuevo orden geofinanciero que se disputarán el petrodólar, en declive, y el petroyuán, en ascenso irresistible.

Hoy Pozar funge como el cerebro monetarista de Crédit Suisse, donde expone sus dos puntos seminales: 1) El gravamen de las materias primas (commodity encumbrance) que significa una rehipoteca , y 2) el eslabón perdido para el inminente Bretton Woods 3 : el petroyuán. Aunque lo cite en forma tangencial, a Pozar –quien define óptimamente la fractura bipolar entre el petrodólar y el petroyuán– le faltó otro eslabón: el rublo-oro .

A juicio de Pozar, traducido por Zero Hedge, Putin podría desencadenar un infierno (sic) en el sistema financiero occidental pidiendo que, en lugar de dólares, los exportadores del petróleo ruso sean pagados en oro (¡megasic!), efectivamente fijando el petróleo al oro y lanzando el petro-oro . ¡Sería más bien el rublo-oro ! Por lo pronto, China ha empezado a comprar en forma secreta (sic) centenas de toneladas de oro físico (https://bit.ly/3CLLWUb). Mi muy humilde opinión es que arrecia la guerra de las materias primas (commodities war) .