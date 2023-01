E

n casas de cambio de la frontera norte el precio del dólar bajó ayer a 18 pesos. ¿Es momento de invertir en billete verdes? En este tema, como en otros, el tamaño sí cuenta. ¿Cuánto quiere invertir? Primer escenario: si se trata de una pequeña compra porque quiere usted asegurar el gasto de las vacaciones de Semana Santa en Disneylandia, digamos de mil a 10 mil dólares, es una buena idea aprovechar el momento. Segundo escenario: si tiene interés en hacer negocio adquiriendo una cantidad importante pensando que más adelante podrá venderlos en 20 o 21 pesos, le recomiendo que tenga cuidado. No arriesgue tanto. En primer lugar ¿dónde va a guardarlos? Los bancos no tienen cuentas en dólares, fueron prohibidas desde los desafortunados panchodólares de los tiempos del presidente López Portillo. ¿Piensa confiarlos a una empresa de las que ofrecen multiplicarlos? Mucho ojo. Algunas no tienen registro en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, inclusive enfrentan reclamaciones en Condusef. Como les digo, en este asunto el tamaño cuenta. 10 mil dólares a 18 varos cada uno cuestan 180 mil pesos. Son una buena oportunidad, como máximo, si se trata de las vacaciones o para enviar la mensualidad a los hijos que estudian en el extranjero. A propósito: las personas que se asustaron y compraron dólares porque les dijeron que subirían a 35 pesos se llevaron una dura lección, cuestan hoy casi la mitad.

