Me duele que mi patria que esté así, por eso hermanos aymaras y quechuas, somos uno solo , declaró a la Afp Roger Mamani, de 28 años.

Los bloqueos de carreteras siguen dando la pauta; ayer estaban bloqueados 81 tramos en ocho de las 25 regiones, tres menos que el fin de semana.

Liberan tramo carretero

Las fuerzas del orden liberaron en la madrugada un tramo de la carretera Panamericana Norte. No se informó del saldo del operativo.

En Arequipa, pobladores bloquearon con piedras y troncos la Panamericana Sur que llega hasta Tacna, fronteriza con Chile.

El director del Consejo Nacional del Transporte Terrestre, Martín Ojeda, señaló que con estos nuevos bloqueos 80 por ciento de la flota de autobuses se encuentra paralizada.

En Madre de Dios, el combustible se acaba y a decenas de camiones cisternas se les impidió el paso por tres tramos bloqueados de la carretera Interoceánica que llega a Brasil.

La presidenta Boluarte pidió a los manifestantes que se dirigen a Lima que se manifiesten en paz.

Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes; yo los llamo a tomar la ciudad, sí, pero en paz, en calma. Los espero en la casa de gobierno para dialogar sobre sus agendas sociales , afirmó Boluarte en un acto oficial.

Los pretextos

Sin embargo, la gobernante aseguró que los reclamos populares de convocar a una Asamblea Constituyente son un pretexto para mantener los bloqueos de carreteras.

Mientras, el ex presidente Castillo acusó al Congreso de violar su derecho a la defensa y aseveró que durante el proceso de vacancia (destitución) en el Congreso no se realizó un antejuicio político. Tampoco se me concedió el derecho a la defensa, como ordenan las leyes peruanas .

En Twitter publicó que no tiene intenciones de abandonar el país. Debo concluir diciéndole, señor juez: ¿Por qué tengo que fugarme del país? ¿Por qué tendría que solicitar mi salida del país? ¿Dónde están las pruebas de que quiero huir? No he matado, no he robado y no he vulnerado a nadie , sostuvo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseveró que no encontró indicios en Perú de que los manifestantes respondan a algún tipo de organización , como afirma el gobierno, señaló el rotativo argentino Página/12.

No encontramos algo que dijera tal cosa, sino una manifestación auténtica de un descontento por el abandono que esa región (Puno) ha tenido históricamente , declaró el jefe de la comitiva de la CIDH, Stuardo Ralón, quien visitó Juliaca, donde 18 personas murieron el 9 de enero en enfrentamientos con la policía.

En tanto, las autopsias de las víctimas de recientes actos de represión policial en Ayacucho muestran un patrón de impactos de bala en órganos vitales, lo cual evidencia que las autoridades dispararon a matar, afirmaron expertos de la Asociación Pro Derechos Humanos, citados por La República.

Por otra parte, la fiscalía archivó una causa contra la líder de Fuerza Popular, la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori, por organización criminal en la que se le acusaba de haber comprado votos en las elecciones de 2021, en las que salió derrotada por Castillo.