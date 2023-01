Dora Villanueva

Miércoles 18 de enero de 2023, p. 17

Víctima de una cantidad de atracos impresionante, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido el saqueadero , denunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, quien aseguró que ese mal uso de los recursos generados con la extracción y comercialización de los hidrocarburos fue posible por el régimen político que se dedicó a ampliar y reproducir un Estado corrupto.

Destacó que en el caso conocido como Pemexgate –transferencia de fondos a la campaña presidencial priísta de 2000– no eran 500 millones de pesos, perdónenme, lo que se robaron fueron mil 100 para la campaña priísta, todo sacado a través del sindicato . Y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), que con la reforma electoral de 2014 se volvió Instituto Nacional Electoral (INE), les dio 50 por ciento de descuento , al sólo exigir al partido la mitad del monto sustraído y no el pago de la multa.

Así fue, es la verdad, no hay que olvidarlo, no es la institución inmaculada, nunca lo fue, viví allí, conozco sus movidas , dijo Gómez. Refirió que en el Ministerio Público se declaró que no había daño patrimonial a la petrolera y, encima, hubo dos convenios con el sindicato, uno para que este último devolviera el dinero sustraído y otro para que Pemex se lo regresara. “Todo desde el poder se puede hacer así. Todas son engañifas, cosas así tan burdas.