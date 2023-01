Juan Manuel Vázquez

Para ser un ídolo del boxeo, hoy no basta con ser un buen peleador, piensa Rey Vargas, campeón mundial en dos categorías diferentes que buscará su tercer cetro en otra división. En el negocio del espectáculo deportivo, explica, tiene un papel medular la estrategia de promoción y mercadotecnia para que un atleta trascienda en su oficio.

Se necesita el apoyo sólido de una empresa grande, de mucho trabajo de escritorio de promoción y mercadotecnia, de lo contrario es difícil destacar aunque seas bueno , asegura Vargas al reflexionar en su caso.

Durante un lustro fue campeón mundial supergallo por el CMB. Un periodo en el que nadie lo tambaleó hasta que en 2021 dejó vacante el puesto, pero en el que tuvo poca visibilidad. En parte, explica, por mala promoción y algunas lesiones.