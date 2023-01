Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de enero de 2023, p. a11

Diablos Rojos del México partió la temporada pasada con la misión casi obligatoria de ganar el campeonato de la liga, algo que no consigue desde 2014, y terminó en un fracaso rodeado de polémica.

Como en 2021, fue eliminado por Leones de Yucatán en el campeonato de la zona sur, con el agravante del escándalo por el supuesto robo de señales en el pitcheo. Ese incidente afectó la moral del equipo escarlata, tanto que no lograron recuperar la concentración para mantener la competitividad que habían mostrado en la serie, plantea Jorge del Valle, gerente deportivo de los Diablos Rojos.

Ese incidente hizo perder la concentración no sólo al equipo, sino a toda la organización. Si pierdes el enfoque en el deporte profesional, ya no tienes tiempo de recuperarte , explica Del Valle; retomar el control de la mente es muy difícil. Nos quedó una gran frustración de estar tan cerca, perdimos la concentración y no pudimos recuperarla .

Había una clima muy denso después del escándalo. Del entusiasmo de recuperar el juego para traer la serie de regreso a la Ciudad de Mé-xico, con grandes posibilidades anímicas sobre Leones de Yucatán, todo dio un vuelco dramático y los escarlatas de pronto estaban en el ojo del huracán, con el compromiso de sacar un resultado bajo presión.