▲ Me siento muy feliz estar de vuelta en Australia y en la cancha donde he tenido el mayor éxito en mi carrera , expresó el serbio nueve veces ganador del Abierto de Australia. Foto Ap

Afp y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de enero de 2023, p. a10

Melbourne. Banderas serbias en las gradas y el público en pie. La afición en la Rod Laver Arena se entregó a Novak Djokovic en su regreso al Abierto de Australia un año después de su deportación, en la jornada de ayer, que registró una impresionante victoria del veterano británico Andy Murray, quien aun con una próte-sis de metal en la cadera y problemas de rodilla se impuso en un épico partido de cinco sets al italiano Matteo Berrettini.

Djokovic asintió a las expresiones de cariño al saludar con la mano izquierda al entrar a la cancha a las 10:30 de la noche y ofrecer un magnífico despliegue de tenis, si acaso con una leve molestia en el muslo izquierdo, que tenía vendado.

Con sus padres y hermanos en las gradas del Melbourne Park por primera vez desde hace 15 años, cuando obtuvo su título de Grand Slam inicial, Djokovic empezó el duelo disparando un saque directo de 201 kilómetros por hora. Se llevó el juego de apertura sin ceder puntos e inclinó el primer set a su favor con una seguidilla de 12 rumbo a una victoria 6-3, 6-4 y 6-0 sobre el español Roberto Carballés, situado en el lugar 75 del ranking.

Un ambiente increíble. Muchísimas gracias por haberse quedado tan tarde, a todos. También gracias por darme una bienvenida tan cálida, ni en mis sueños me lo hubiera imaginado , dijo Djokovic al dirigirse al público a pie de cancha.

Me siento muy feliz estar de vuelta en Australia y en la cancha donde he tenido el mayor éxito en mi carrera , expresó el serbio, nueve veces ganador del Abierto de Australia, de donde hace un año fue expulsado por no estar vacunado contra el covid.

Por la misma razón, Djokovic se perdió el Abierto de Estados Unidos 2022. Pero el gobierno de Australia relajó las restricciones por la pandemia y eliminó la norma que le impedía ingresar por tres años tras la revocación de la visa, lo cual permitió que volviera al país, .

Djokovic ha insistido que lo ocurrido en enero de 2022 le afectó mucho, pero asegura que no guarda resentimientos, y el martes se pudo palpar que los australianos no le tienen ningún tipo de antipatía.