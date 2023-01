Una gran exposición retrospectiva de su obra fue confirmada anteayer por las autoridades culturales para el Museo Nacional de Arte, en 2024. Creador de cajas-objeto, Glass trabajaba en dos o tres al mismo tiempo y casi no dejó obras sin terminar, añadió De Laborde, quien señaló que el artista nos dejó un ejemplo de vida. Me dijo hace un par de días que había pasado por muchos sacrificios; sin embargo, hoy vivía como siempre había querido .

Con bolígrafos de colores (objeto de recién invención en esa época), Glass hacía dibujos que un día mostró a André Breton, gracias a la sugerencia de unos muchachos de una galería que conoció por casualidad.

Breton tenía fama de difícil, pero era el hombre más accesible del mundo. Me recibió calurosamente y en seguida propuso una exposición y le encargó a Benjamín Péret llevarme a la galería Terrain Vague . Era la época del expresionismo abstracto en Francia, el surrealismo se consideraba más bien “passé”, aunque no era cierto , aseguró en entrevista.

Fue en la casa de Aube, hija de Breton, donde Glass vio una calavera de azúcar, objeto que lo atrajo hacia México en 1961: Vine aquí por un año, luego regresé a Europa, pero ya no soportaba estar allá, porque lo encontraba chiquito, apretado. Vendí todo y regresé a México . Su amigo de París, Alejandro Jodorovksy, le había ofrecido su casa aquí: Vivía en la calle de Berna, justo a un lado de la galería de Antonio Souza. En seguida Alejandro me presentó con Lilia Carrillo, Manuel Felguérez, Fernando García Ponce, Arnaldo Cohen, todos los de la Ruptura .

Glass narró que a la pintora Leonora Carrington la conoció el día que llegó: “Alejandro me llevó a su casa. Es curioso porque Leonora siempre se acordaba. Le decía: ‘¿Te acuerdas?, Leonora, fuimos a Xochimilco”. Para Glass, su entendimiento con Carrington era a modo de imán y la manera de percibir las cosas propia de ella .