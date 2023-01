Guadalupe Rivera publicó sus memorias con el título Un río dos Riveras e intentó explicar el fenómeno de ser hija de genios, cada uno en su campo. Pico, como la llamaba Diego, se convirtió en abogada a pesar de todas las tormentas familiares. Guadalupe no sólo fue una de las primeras mujeres en sobresalir por esfuerzo propio (como también lo hizo su hermana Ruth al entregarse a la arquitectura), sino que supo sobrevivir bajo el peso de dos volcanes, el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl.

“Los años que me dediqué a los ovnis me divertí muchísimo. Es que vi uno de verdad allí en la Sierra Gorda, cuando andaba con el programa de las mazahuas; cuando veníamos de regreso, en Xilitla, se detuvo el coche y vimos pasar al ovni cerca de nosotros… Cuando se fue el coche que se había detenido de golpe, arrancó de nuevo. Por eso te aseguro que yo vi un ovni. Mis libros de ovnis se llaman El círculo de los dioses, La soberanía de los dioses y el tercero, que sale por estos meses, el editor le puso El regreso y no Los orígenes como quería yo.

–¿Duermes bien o pasas horas pensando en lo que hay en el cielo?

–Duermo nueve o 10 horas diarias.

Ahora la abogada Lupe Rivera Marín duerme el sueño que a todos nos espera. Ser hija de dos monstruos como Diego Rivera y Lupe Marín, y adquirir luz propia, no debe de ser tarea fácil.