Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de enero de 2023, p. 30

El encuentro de servidores públicos en la ex capilla de Guadalupe de la alcaldía Miguel Hidalgo para celebrar, con todo y mariachi , el cumpleaños de la directora de Desarrollo Social, Alessandra Rojo de la Vega, provocó críticas de la presidenta de la Comisión de Participación Comunitaria de la demarcación, Heydi Jazmín Luna, y del líder vecinal de la colonia Ampliación Granada, Gustavo García.

Luna lamentó el festejo cumpleañero la tarde del lunes e ironizó que los servidores públicos de la alcaldía no trabajan, pero qué tal festejan en horario de trabajo , al recordar que no se ha concluido ninguno de los proyectos de presupuesto participativo del año pasado.