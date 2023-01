S

i me preguntaran cuál es hoy la experiencia posmoderna más avanzada del mundo, es decir, la que traza un esperanzador camino hacia una nueva civilización, sin duda respondo: el movimiento kurdo. Como verá el lector, esta experiencia emancipadora está logrando mucho de lo que en los sectores intelectuales alternativos se propone, discute y debate, tales como la legitimidad democrática, el feminismo, la emergencia ecológica, la recuperación de los territorios, el papel del Estado, etcétera. No es casualidad además que este proceso de vanguardia se localice en uno de los mayores epicentros civilizatorios de la antigüedad: Mesopotamia. Las comunidades kurdas, pueblo indígena con una población de al menos 36 millones de hablantes, libran desde hace siglos una cruenta batalla por el reconocimiento de sus territorios y sus derechos culturales y humanos en cuatro estados: Turquía, Irán, Irak y Siria. Siendo demográficamente la tercera cultura de Asia Menor, después de árabes y turcos, el movimiento kurdo no exento de contradicciones ha experimentado durante los últimos 30 años una evolución en su filosofía política y programática. Pasó de buscar un Estado kurdo de carácter socialista a construir, en vez, un confederalismo democrático, una autonomía democrática o, en fin, una democracia sin Estado . Este gran salto fue obra de las reflexiones y publicaciones de Abdullah Öcalan, encarcelado desde 1999 en Turquía, quien sin duda ha jugado un rol similar a los de Gandhi y Mandela. Fundador en 1978 del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) Öcalan ha sido inspirado por la obra de Murray Bookchin y su anarquismo ecológico y por el movimiento feminista. Buena parte de la dimensión ecológica kurda ha quedado documentada en un libro reciente editado por Stephen E. Hunt (https://rb.gy/amzydr). De esta forma, el movimiento kurdo se declara hoy anticapitalista, feminista, ecológico y practicante de una economía social y solidaria. Veamos frases claves de Öcalan:

“Si el Estado-nación es la columna vertebral de la modernidad capitalista, ciertamente es también la jaula de la sociedad natural. Su burocracia asegura el funcionamiento fluido del sistema, las bases de la producción de bienes y los beneficios para los actores económicos relevantes tanto en el Estado-nación del socialismo real, como en el favorable a las empresas. El Estado-nación domestica a la sociedad en nombre del capitalismo y aliena a la comunidad de sus fundamentos naturales…