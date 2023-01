E

l pasado 12 de enero fueron asesinados tres integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y de la Guardia Comunitaria del municipio de Aquila: los comuneros Isaul Nemecio Zambrano (de la encargatura de Xayakalan), Miguel Estrada Reyes (encargatura de La Cobanera) y Rolando Mauno Zambrano (encargatura de La Palma de Oro). Los crímenes se perpetraron en un punto de vigilancia cerca de la cabecera municipal de Aquila, por un comando de unos 20 integrantes de uno de los grupos delictivos que operan en la zona y no han sido motivo de declaraciones públicas de los tres niveles de gobierno, al menos no difundidas; sí lo fueron exigiendo justicia, por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y por la Alianza para la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea). En la página del gobierno de Michoacán aparece que dos días después (14 de enero) el gobernador del estado encabezó una reunión con presidentes municipales y comunidades con autogobierno para presentar los fondos, programas y proyectos de inversión para mejorar la infraestructura pública municipal y fortalecer las capacidades de los ayuntamientos en seguridad . Nótese que ya está normalizado el concepto de comunidades con autogobierno . Por su parte, la fiscalía general de Michoacán tampoco reporta los crímenes. Por supuesto, tampoco el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) se refiere a los crímenes de guardias comunitarios en Ostula. No son plan de justicia.

Es muy conocida la grave situación de inseguridad, despojo y violencia que ciudadanía y pueblos indígenas viven en regiones de Michoacán, causada por la presencia del crimen organizado. Sabemos que tan grave situación no es privativa sólo de esa entidad. Sin embargo, es importante señalar el contexto específico de la organización de la guardia comunitaria en esa región, lo cual tampoco es el único caso en el país, basta señalar a la policía comunitaria del estado de Guerrero. Ciertamente los argumentos del Estado contra estas organizaciones de defensa son similares como también la incapacidad manifiesta de los tres niveles de gobierno para cumplir con la obligación de garantizar seguridad a la ciudadanía y a los pueblos indígenas.