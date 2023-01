En Brasil la derecha no es Bolsonaro. Este ex capitán de bajas entendederas es parte de ella y ha sido su instrumento, pero es desechable. Lula parece haber contenido la primera arremetida, pero esa derecha ya ha demostrado ser capaz de actos de la peor calaña.

No hay recetas políticas para nadie. Las derechas no pueden ya recurrir al golpe de Estado militar, pero harán todo lo que esté a su alcance para regresar por sus fueros.

Los países del capitalismo periférico, como en todo, llegaron tarde a la democracia electoral representativa. Ésta se basa en la ficción de la igualdad frente a la ley de los desiguales en la realidad. Hasta el siglo XX esa ficción jugaba más o menos su papel en los países desarrollados: funcionaba. Pero cuando los polos de la desigualdad social real se alejan al grado alcanzado en la actualidad, la ficción decae. Es un drama para los beneficiarios del capitalismo actual, los propietarios del capital. Su hegemonía se comba, sus rollos se van a pique: los de abajo no se los tragan. La igualdad legal queda desnuda. La sociedad, sin embargo, debe ser regida por alguna ley, que, sin remedio, está imposibilitada de darle otro estatus a los miembros de esa otra ficción: los ciudadanos: tienen que ser iguales : la sociedad, por tanto, ya se ha metido en un berenjenal infranqueable; sin escape vivirá en un conflicto que ya no puede ser sorteado por la hegemonía, porque ese recurso está cuestionado de fondo. No hay forma humana de superar ese problema que no sea la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Y es el caso que no existe fuerza de izquierda en el mundo capaz de soportar en sus hombros tamaño proyecto. El conflicto social, por tanto, no hará sino crecer y traducirse en formas de violencia inédita. En ese camino la izquierda encontrará un día una salida.

El brete es más grande en los países periféricos, porque la desigualdad social histórica ha sido aquí mucho mayor que en los centrales. Los pueblos de AL no tienen más instrumento al alcance que organizar la sociedad, históricamente nacional y surgida de movimientos de independencia, mediante proyectos como los inspirados en la idea de lo nacional-popular. Apenas para atemperar la saña con que los pueblos son maltratados por el statu quo del capitalismo periférico.

Los gobiernos del segundo ciclo, en medio de la avalancha de las derechas, están obligados a desplegar políticas de suma firmeza, sin dar cuartel a las guerras y los personajes, tan deshumanizados, del flanco derecho.