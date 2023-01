“Es fundamental que el proceso para la candidatura presidencial sea lo más abierto posible, no sólo en el perfil de los candidatos, sino en el de aquellos que puedan participar en las decisiones de quiénes deben ser los candidatos. No creo que el perfil de los candidatos deba ser sólo de militantes de partido, si hay personalidades de la sociedad que quieran participar, qué bueno.

Pero, desde luego, en el proceso de selección de quién sea el candidato deben tener derecho de participar militantes y ciudadanos abiertos que no participen en ninguna fuerza política. Siempre me he pronunciado por primarias, ustedes saben que incluso cuando luché por llegar a la presidencia del partido, llegué a través de primarias. En mi historia personal, en mi biografía siempre he participado en primarias.