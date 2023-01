Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 17 de enero de 2023, p. 13

La coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, impulsará un gran acuerdo nacional para ir juntos en todos los cargos. Respaldaremos una candidatura presidencial, las candidaturas comunes al Senado de la República, en los 300 distritos electorales y en los cargos de elección popular , anunció ayer el presidente del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas.

En el auditorio Plutarco Elías Calles de las oficinas de Insurgentes Norte, el campechano también detalló que para la selección de candidato presidencial y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el PAN conducirá el proceso, lo cual significa que reglamentará la selección de ambas postulaciones. No obstante, el acuerdo no significa que el blanquiazul determinará quiénes serán los aspirantes.

El acuerdo fue claro y transparente, abierto a la sociedad , dijo Moreno Cárdenas. Acción Nacional ha mostrado una apertura para la inclusión de todos. Eso es lo que nos da la oportunidad de competir, eso es lo que nos va a ayudar a ser fuertes. Habremos de estar basados en la competitividad. No es un tema de si yo llevo la candidatura porque a mí me toca o no, es un tema de competitividad. La tarea de la coalición y de los partidos políticos es ganar las elecciones con propuestas y compromisos. También para la sociedad habrá apertura a la participación política .

La confusión en torno a la conducción del proceso obedece a que en la ley electoral se obliga a los partidos a inscribir a los candidatos. Por la manera en que la coalición Va por México pretende contender en 2024, corresponderá al PAN (dado el acuerdo anunciado el jueves pasado) inscribir a los aspirantes, que provendrán de cualquiera de las fuerzas incluidas en esa alianza y de la sociedad civil.