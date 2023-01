Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 17 de enero de 2023, p. 7

La estrategia de seguridad del gobierno federal se mantiene vigente, pero además de atender las causas que originan la violencia, no se permite la actuación de organizaciones que se dedican a la elaboración y tráfico de droga, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras aclarar que la detención de Ovidio Guzmán no se abordó en las conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la semana pasada, el mandatario expuso que se le presentó al procurador del país vecino un informe sobre lo hecho en México para combatir el tráfico de fentanilo, mismo que se presentará hoy en su conferencia de prensa diaria.

Ayer, consultado en la mañanera sobre si la detención del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán representa un abandono de la política conocida como abrazos, no balazos , el tabasqueño respondió: No, son las dos cosas, pero lo fundamental es atender las causas, y eso no va a variar porque consideramos que el ser humano, lo he dicho muchas veces, no es malo por naturaleza .

Recalcó que son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales, como la necesidad, pobreza o por pensar que la felicidad se obtiene con lo material .

Por ello, insistió que en la estrategia federal lo fundamental es atender a los jóvenes, ya que la paz es fruto de la justicia. No se resuelven las cosas sólo con el uso de la fuerza, de manera coercitiva .