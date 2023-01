Néstor Jiménez, Emir Olivares y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 17 de enero de 2023, p. 7

El general Luis Rodríguez Bucio, quien encabezaba la Guardia Nacional, fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como nuevo subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras la renuncia de Ricardo Mejía Berdeja.

Al referirse a la salida del ex funcionario, quien dejó su cargo para contender por el Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila, el mandatario expresó: Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel .

En su conferencia de prensa diaria, y junto a Rodríguez Bucio, quien acudió de saco y corbata, sin uniforme militar, el jefe del Ejecutivo federal anunció que el general en retiro David Córdova Campos será el nuevo comisionado nacional de la Guardia Nacional.

Por la tarde, Rodríguez Bucio tomó posesión de su nuevo puesto. La titular de esta dependencia, Rosa Icela Rodríguez, le dio la bienvenida y confió en que tendrá un excelente desempeño.

La funcionaria lo recibió en las instalaciones centrales de la SSPC, tras lo cual el nuevo subsecretario participó en sus primeras reuniones de manera oficial. Sabemos que hará un gran trabajo , publicó Rodríguez Velázquez en sus redes sociales.