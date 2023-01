E

ntre otras de sus comentadas aficiones (el automovilismo de Fórmula 1, por ejemplo), Felipe Calderón Hinojosa ha tenido la de las regatas, a tal grado que mientras estuvo en Los Pinos llegó a disponer de embarcaciones de propiedad gubernamental para sus privilegiadas prácticas de aficionado y en más de una ocasión fue orador inaugural en competencias de ese tipo.

Tal propensión hacia lo acuático le ha llevado en estos días a participar en un importante torneo de regata en Alicante, España, país al que se ha trasladado por invitación académica de una fundación patrocinada por políticos derechistas y empresarios beneficiados por el ex panista michoacano.

Pero resulta que Calderón, como padrino, no es muy recomendable. A sus apadrinados en España les fue mal luego de que apareció en redes sociales como poco afortunado cantor con mariachi en una fiesta de presentación de la competencia de embarcaciones. The Ocean Race, organizadora de la vuelta al mundo en vela , reportó este lunes que el equipo Viva México se dirigía a puerto por daños en su vela mayor . El patrón mexicano, Erick Brockman, reportó: Debido a una rotura en la vela mayor que no puede repararse a bordo nos dirigimos a Almería y allí estudiaremos las opciones. Toda la tripulación se encuentra a salvo (https://bit.ly/3XyFJTf).

En la noche del viernes anterior, Calderón, padrino de este equipo mexicano de regata, había tratado de entonar la canción de corte cristero Este martes me fusilan. Una estrofa reza: Me encontraron una estampa/ de Jesús en el sombrero./ Por eso me sentenciaron,/ porque yo soy un cristero ; otra de sus predilecciones musicales es el corrido El hijo desobediente (así bautizó a su autobús de campaña en 2006), que habla de un mancebo peleonero que, echando mano a sus fierros, advierte, cuasi parricida: Quítese de aquí mi padre,/ que estoy más bravo que un león,/ no vaya a sacar mi espada/ le traspase el corazón ./