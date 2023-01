“S

e fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel”, dijo el presidente López Obrador en la mañanera. Se refería al ex subsecretario de Seguridad. Tomó la decisión de postularse como candidato a gobernador de Coahuila por el PT después de que no resultó seleccionado por Morena, partido que optó por el senador Armando Guadiana. Quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia hay un procedimiento que yo apoyo, porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido, de que se eligiera a candidatos mediante encuestas. Seguramente en el bloque conservador es Claudio X. González quien lleva la mano, pero acá decide la gente mediante encuestas , señaló Andrés Manuel. El hoy ex subsecretario había firmado un documento en el que se comprometía a respetar el resultado de las encuestas. Como dicen por ahí, todos son indispensables, pero ninguno necesario. En cuestión de horas fue sustituido por el general en retiro Luis Rodríguez Bucio, quien se desempeñaba como comandante de la Guardia Nacional.

Dice que fue hasta luego