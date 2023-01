Desde los Andes, donde hay movilizaciones diarias contra el gobierno, comunidades campesinas y pobladores de las ciudades anuncian la toma de Lima , una masiva marcha que se dirige a la capital para masificar la protesta en el centro político y económico del país. Ya empezaron la movilización a Lima desde distintas regiones. Las autoridades, temerosas de que masivas protestas en Lima sean el capítulo final de un gobierno que muestra fuerza para la represión pero una gran debilidad popular y política, han amenazado con no dejarlos llegar a la capital, donde los pobladores ya se vienen movilizando exigiendo la renuncia de Boluarte. Afp reportó que unos 3 mil procedentes de Apurímac fueron bloqueados en Pisco para aplicarles controles de identificación. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) el gobierno tiene 71 por ciento de rechazo y solamente 19 por ciento de aprobación. El Congreso que la respalda y contra el que también se protesta, tiene un rechazo de 88 por ciento y solamente 9 por ciento de aceptación.

La cruenta represión, el estado de emergencia, las detenciones, las acusaciones de terroristas contra los manifestantes y la campaña desde el gobierno, el Congreso y los medios para criminalizarlos, no detienen las masivas protestas que exigen la renuncia de Boluarte. Comenzaron en el sur andino –la zona más pobre y discriminada, y también la más identificada con el destituido y encarcelado ex presidente Pedro Castillo–, donde son masivas y han paralizado la región, y se van extendiendo al resto del país. Se ha llamado a un paro indefinido en varias regiones. Este lunes, los bloqueos de vías, numerosos en el sur, llegaron al norte. La carretera Panamericana Norte fue bloqueada en La Libertad, a unos 500 kilómetros de Lima. Regiones amazónicas también se han sumado a las protestas.

Los heridos son más de 600, buena parte por disparos. La renuncia de Boluarte, acusada de las muertes causadas por la represión, el adelanto para este año de las elecciones programadas para abril de 2024 y el rechazo al Congreso que controla la derecha, son las demandas que unifican a una protesta de liderazgos locales y múltiples, que no responde a partidos políticos. Es una protesta fundamentalmente andina y campesina.

Lima. Van 41 días del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y 41 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad en la represión contra las protestas antigubernamentales. Una estadística de espanto. El total de fallecidos desde el inicio de las protestas en diciembre, cuando cayó Pedro Castillo y asumió Boluarte, es de 49, incluido un policía que murió golpeado y quemado por una turba enardecida después de que la policía mató a 18 personas durante la protesta en la ciudad andina de Juliaca, y siete pobladores fallecieron por no poder llegar a un centro de salud o por accidentes por los bloqueos de vías.

La jerarquía católica

Uno de los presentes en la multitudinaria despedida a los 18 muertos de Juliaca en la plaza principal de la ciudad fue el sacerdote argentino Luis Humberto Bejar. Ha sido su última actividad pública en Juliaca después de más de 25 años de sacerdocio en esta ciudad andina. La Iglesia católica le ha ordenado dejar su parroquia por apoyar las protestas que exigen la renuncia de Boluarte y calificar de asesinatos las muertes causadas por las fuerzas de seguridad. Bejar dice que la jerarquía católica lo comenzó a acosar después de esas declaraciones. El obispo de Puno, Óscar Carrión, le retiró la licencia como párroco de Pucará, donde oficiaba, y le dijo que debía retirarse durante un año para reflexionar . En una carta dirigida al obispo Carrión, el sacerdote argentino volvió a cuestionar la represión, señaló que Juliaca tiene aroma a muerte y defendió su intervención durante las protestas diciendo que estuvo cerca a las familias de las víctimas y la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos quechua y aymara .

En su afán de desacreditar y criminalizar las protestas, Boluarte ha dicho que desde Bolivia han ingresado fusiles y municiones para los manifestantes. Acusa de ese supuesto contrabando de armas a la organización boliviana los Ponchos Rojos y lo relaciona con el ex presidente Evo Morales. Una grave acusación lanzada sin presentar una sola prueba, pero repetida con amplitud por los medios.

Las evidencias dejan sin piso esta afirmación de la presidenta. No ha podido explicar cómo si los manifestantes estaban armados como ahora denuncia el gobierno todos los muertos y heridos por disparos son los propios manifestantes y no hay un solo policía muerto o herido por arma de fuego. Las necropsias a los 18 muertos en Juliaca encontraron proyectiles en nueve cuerpos –los otros nueve también murieron por armas de fuego, pero no se encontraron rastros de los proyectiles–, los resultados confirman que todos recibieron proyectiles de armamento utilizado por la policía, en seis casos de fusiles AKM-47, dos por escopetas de perdigones y uno por un disparo de pistola. Hay videos que muestran a policías y militares disparando contra los manifestantes, en Juliaca y otros lugares.

Detenciones arbitrarias