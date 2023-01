Braulio Carbajal y De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 17 de enero de 2023, p. 19

El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comercios (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, informó que promoverá amparos en todo el país ante la entrada en vigor del nuevo reglamento antitabaco, el cual impide que los comercios exhiban cigarros, sumado a la prohibición de fumar en ciertos espacios públicos. Otras organizaciones de pequeños comerciantes también dijeron que preparan amparos para defender sus derechos de comercialización.

En videoconferencia, Rivera destacó que la prohibición generará afectaciones socioeconómicas directas a pequeños y medianos comerciantes, debido a que las ventas de estos productos representan 25 por ciento de sus ingresos mensuales. Así pues, se pone en riesgo el ingreso de más de 1.2 millones de establecimientos.

Ante dichas medidas, el líder de los pequeños comerciantes del país aseguró que como gremio impulsarán un amparo colectivo tanto para sus asociados como para los demás comercios del país; además de que apoyarán a aquellos que quieran realizar alguna demanda individual.