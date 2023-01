Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 17 de enero de 2023, p. a12

Jéssica Nery ganó el campeonato minimosca del Consejo Mundial de Boxeo a la canadiense Kim Clavel, el viernes en Quebec. La mexicana no fue una simple aspirante al título, sino que ya era monarca con el cinturón de la AMB. Esa noche, con una solvencia incuestionable y con el respeto de todo el público unificó el cetro.

Al volver no hubo mucho tiempo para festejos, pues Nery tenía que retomar la rutina cotidiana y su trabajo en el Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Una mujer en el boxeo debe buscar otras formas de financiamiento ante la desigualdad salarial en el oficio.

Hay quien no cree que una campeona del mundo tenga que trabajar en el Mercado de Jamaica , comparte Jéssica; piensan que ganar un título te da para un Ferrari, pero no es así. Y menos para las mujeres que debemos encontrar cómo ganar dinero para nuestros gastos diarios; no sólo los de entrenamiento .

Este viaje a Canadá permitió a la ahora campeona asumir una pers-pectiva distinta de su trabajo. Al ver las condiciones en las que entrenan en aquel país pensó en la precariedad que se tiene en México.