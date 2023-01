D

os noticias atrajeron vivamente la atención de la opinión pública en los últimos días, en ambas el tema fue la paz; no hay sociedad que no anhele paz; lo contrario, la guerra, enfrentamiento entre países o entre grupos de un mismo país, es causa de dolor, de destrucción, de muerte y de incertidumbre; la paz crea confianza, aprieta los lazos entre los integrantes de la comunidad y tiene como consecuencia la solidaridad entre las personas, independientemente de la edad, sexo, clase social o rasgos étnicos. En tiempos de PAZ, todos estamos del mismo lado, sin odios.

La primera de las noticias a las que me refiero apareció el viernes 6 de enero en La Jornada; tiene una foto muy grande que ocupa cuatro de las cinco columnas de la primera plana; en ella se ve al hijo de El Chapo detenido por las fuerzas de seguridad, subiendo a un helicóptero para ser presentado posteriormente ante la Fiscalía; en la quinta columna de esa portada histórica hay dos fotografías, en una, estupenda (de la fotógrafa Cristina Rodríguez), aparece la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez y, en otra, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; en la parte superior la frase que me pareció definitiva, un parteaguas histórico, de la secretaria de Seguridad: Venimos a construir la paz, no a ganar la guerra .

Esta frase es la síntesis de la estrategia del gobierno de la 4T para combatir al aparato delictivo, azote de nuestro país desde hace décadas, los cárteles de la droga que a través del tiempo han extendido sus operaciones al tráfico de personas, al robo de combustible, a la extorsión y que fueron no sólo tolerados, sino fomentados por políticos que no titubearon en enriquecerse protegiéndolos y asociándose con ellos.

La paz a la que se refiere la secretaria Rosa Icela es fruto de la justicia. Esto significa que simultáneamente se aplican dos estrategias, ambas indispensables para abatir al crimen, a la corrupción y a la inseguridad.

Por un lado, la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos, la que tiene el monopolio de la fuerza legítima del Estado, lo hace en forma eficaz, como sucedió en Culiacán para detener al jefe de los traficantes, como se ha hecho para buscar y encontrar a algunos de los evadidos del penal de Ciudad Juárez, para detener a la banda de Los Mexicles o a los que atentaron en contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Por otro lado, la búsqueda de la paz requiere combatir el crimen desde sus fuentes, atajando las causas que lo provocan. La fórmula es combatir los ambientes propicios, caldo de cultivo de la inseguridad, que son la marginación, la pobreza, la falta de oportunidades y la ignorancia.