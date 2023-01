Tal vez la primera crisis está a la vuelta de la esquina con motivo de la necesidad de aprobar el aumento al límite de la deuda. Los más aguerridos ultraderechistas de la fracción republicana prometieron oponerse a cualquier intento de incrementar ese límite. Si McCarthy no cede a esa pretensión, estará garantizada su remoción del liderazgo en la fracción republicana, pero si para sobrevivir cede a esa irresponsable intención, la posibilidad de una crisis económica será enorme. Baste recordar que cuando en ocasiones pasadas se intentó limitar el techo de la deuda, hubo un impasse económico que impactó a todo el orbe ante la duda de que Estados Unidos incumpliera sus compromisos financieros.

Estos eventos demuestran que una democracia sin taxativas pone en entredicho las libertades que garantiza ella misma al suplantarla por el libertinaje y las mentiras que le son inherentes. Donald Trump es el mejor ejemplo de ese virus que hoy continúa azotando al mundo entero.