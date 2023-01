Ese presupuesto cubre operaciones bélicas antiterroristas en 85 países y cientos de millones a la guerra indirecta contra Rusia en Ucrania.

Mientras, los problemas de pobreza, hambre, los sin techo, carencias en salud pública y educación y la más extrema desigualdad de riqueza en un siglo siguen empeorando, mentiras aumentan el racismo y la xenofobia nutridos por fuerzas neofascistas alentadas por Trump y otros.

Este fin de semana gran parte de la cúpula política estadunidense, incluido su presidente, rinde homenajes a King citando el mensaje que expresó en su discurso Tengo un Sueño, por la igualdad racial en 1963, como si fuera el único que ofreció, evitando así toda mención de su crítica esencial a sus políticas imperiales tanto dentro como fuera de casa, tal vez porque siguen más vigentes que nunca.

La semana pasada, un amigo preguntó si la caída y fin del Imperio Romano fue tan rara como lo que está ocurriendo aquí. Habrá que preguntárselo a los historiadores, pero sí hay escenas que se cuentan del deterioro de la cúpula política de Roma y las guerras incesantes que, a grandes rasgos, es muy parecido a lo que ocurre aquí.

King declaró: “de vez en cuando regreso a leer El declive y caída del imperio romano de Gibbons. Y cuando vengo a ver a Estados Unidos, me digo, los paralelos son aterradores”.

“En este momento en la historia, es irrefutable que nuestro prestigio mundial es patéticamente débil. Nuestra política de guerra genera un desdén y aversión casi en todas partes… Estamos aislados en nuestros valores falsos en un mundo que exige justicia social y económica. Tenemos que llevar a cabo un reordenamiento vigoroso de nuestras prioridades nacionales”, declaró King en 1967.

Cincuenta y cinco años después, esa tarea es más urgente que nunca.

