Por lo anterior, una traducción correcta del nombre Der Stürmer debe ser, en términos muy mexicanos, la de porro urbano que apoya el antisemitismo, el racismo y el supremacismo blanco . Valga esta aclaración para ver el fondo intencionado de la palabra con que usualmente se nombra, en alemán, a los delanteros de un equipo de futbol soccer. Esta vez el nombrecito de marras nada tiene que ver con el deporte.

Anselmo Galindo M.

Sin electricidad en su casa desde hace 5 años

Es mi tercer mensaje aquí en años consecutivos por estas fechas para hablar sobre la falta de electricidad en nuestra casa. Recurrimos a la CNDH para solicitar su mediación (106013/2022) y ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para resolver el asunto que nos ha llevado ya cinco años.

La respuesta de la CFE evitó por completo la parte medular de la queja: derechos iguales para todos en la zona, quienes no podemos beneficiarnos de la instalación ilícita con que se pusieron medidores y un transformador nuevo para casas en el camino vecinal llamado Tlapexco y otras.

Particulares, por su cuenta, pusieron postes y cables de alta tensión a lo largo del camino sin autorización pero reciben media tensión de la CFE. En enero de 2020 me entrevisté con Raúl Fernando Cervantes en oficinas de la CFE en San Jerónimo y aprobó mi proyecto de paneles solares. Por desgracia me decidí por Felipe de Jesús Torres Velázquez, un estafador que se dice director de una empresa que no existe (../ftlp-2/ui2 c/d/0878/10-2020).

Pido a la CFE que me asigne o recomiende personas para pagar tal instalación en un sistema autónomo tipo isla. Desde 2018 cuando la CFE retiró mis tres medidores contratados con LFC y puso el 286AH1, no tenemos luz, debido tanto a la barbarie de habitantes como por la inacción, incluso legal, de la empresa. (tlp2-2/ui-2 c/d/00380/02-2018).

Jorge Arenas

Invitación

Se buscan lectores

El movimiento Se buscan lectores continúa y se rencontrará para hablar de Los convidados de agosto, de Rosario Castellanos, el próximo jueves, a las 19 horas.

Enlace vía Zoom:

https://cutt.ly/Z19pjtM

Código de acceso: Galatea 22

Convocan la UACM-Programa Galatea y Lectores en activo