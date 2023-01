Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 16 de enero de 2023, p. 26

Saltillo, Coah., El arranque de precampaña a la gubernatura del ex subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, se convirtió en una jornada de afiliación de militantes al Partido del Trabajo (PT), el cual lo postuló luego de quedar en tercer lugar en las encuestas de Morena para elegir candidato.

Acompañado por los diputados federales de Morena Brígido Moreno y Javier Borrego Ademe, Mejía Berdeja aseguró que la intención es afiliar a sus simpatizantes al PT para llegar fortalecidos a la elección del 4 de junio, cuando también se elegirán diputados locales.