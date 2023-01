Gómez adelantó que esa alianza recibirá este año una inolvidable lección de dignidad al ver el triunfo de Morena. ¿Ustedes creen que esos que por mucho tiempo ignoraron al pueblo ahora puedan estar unidos por convicción y la democracia, como dicen? Claro que no , sostuvo.

En el 2017 nos robaron la gubernatura, y creo que cada uno está consciente de que así fue. En esta ocasión no nos confiemos y luchemos por lo que por justicia corresponde, que es trabajar para un pueblo, para una igualdad, trabajar para una mejora y con lo que se refiere a una vida digna , dijo.

La precandidata de Morena al gobierno del estado de México, Delfina Gómez, pidió a sus seguidores no confiarse, hacer todo lo necesario por ganar los comicios de junio entrante y fortalecer los mecanismos para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no les vuelva a robar el triunfo, como hace seis años.

Ellos van a hacer todo lo posible por denostar y ya se está viendo. Es lo único que saben hacer; no saben construir, no saben trabajar para el pueblo. Lo que hacen es denostar, señalar, y eso es lo que nosotros no queremos; lo que queremos es trabajar por el pueblo, proponer y crear acciones en beneficio de la comunidad , dijo.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que el 4 de junio se extinguirá en el estado de México el dinosaurio que representa el PRI, porque va caer el meteorito de Morena.