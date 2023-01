Enfrente tendrá a Armando Guadiana, con un largo camino en el sector minero del estado y con reconocimiento en la zona carbonífera coahuilense, donde hace décadas sentó sus reales.

A ellos se suma ahora Ricardo Mejía Berdeja, quien apenas alcanza 28 por ciento de reconocimiento de los ciudadanos de su estado. Llega precedido de su paso por cuatro institutos políticos, su enfrentamiento con el dirigente de Morena, Mario Delgado, y por no haber tomado nota del mensaje presidencial. Ahora dice abanderar la Cuarta Transformación, cuando es Guadiana a quien corresponde por siglas.

En el estado de México, el PRI y los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza construirán el primer gobierno de coalición en el país , auguró Alejandra del Moral.