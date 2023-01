▲ El abogado Damián Santiago afirmó que su clienta, María Luisa Villanueva (en la imagen, tomada en el penal de Atlacholoaya en junio de 2020), presa desde 1998 por un delito que, aseguran ambos, no cometió, aún padece las secuelas de la tortura que le infligieron elementos del grupo antisecuestros de la entonces procuraduría de justicia de Morelos para que se declarara culpable. Foto La Jornada

“Muchas mujeres pobres están pagando delitos que no cometieron en penales de Morelos y de otros estados, y en ese tiempo (1998), y tal vez hasta hoy, era el modus operandi del grupo antisecuestro (de la entonces procuraduría, encabezada por Carlos Peredo Merlo)”, acusa.

Entre las garantías individuales que le han sido conculcadas desde que fue detenida en Zacatepec, el 6 enero de 1998, se encuentran la privación ilegal de la libertad, una sentencia sin fundamento (por un juez del TSJ) y tortura a manos de agentes del grupo antisecuestros, encabezado entonces por Armando Martínez Salgado; además, el encierro le provocó las lesiones y secuelas que hasta hoy padece, como quedó demostrado en el protocolo.

–¿Por qué te condenaron a 30 años, si no eres responsable?

–Por dos razones: primero, por la perversidad infinita de quienes me detuvieron y torturaron, ya que fueron ellos los que decidieron relacionarme con un delito grave (secuestro) y sembraron las primeras evidencias en mi contra, induciendo y manipulando a una persona a señalarme por el delito siendo yo absolutamente ajena.

Segundo, por incapacidad, falta de pericia o confabulación del juez que me sentenció a 30 años de cárcel, condena que fue avalada por los magistrados del TSJ, a pesar de que desde el principio había pruebas de que yo era ajena a los hechos.

El defensor Eutiquio Damián recordó que antes de llegar hasta el pleno del TSJ, la FGE fue la primera institución que bloqueó su demanda. Sus funcionarios insistían en que el caso ya había prescrito, que era cosa juzgada,

Según ellos (la FGE) no había ninguna irregularidad, pero lo que querían evitar era que saliera a la luz pública la fabricación de pruebas y de delincuentes desde la fiscalía de Morelos , reprochó.

Por ello, apuntó, a partir de ese momento se dedicó a buscar pruebas de la tortura que había sufrido María Luisa durante cuatro días para que ésta al fin pudiera salir libre e inocente, ya que ese delito, según el abogado, no ha prescrito.

Cuatro meses después de que entregó el protocolo, “la fiscalía está inamovible, está inerte, no ha sido consecuente con ese dictamen, pese a que la titular de la investigación nos dijo: ‘En cuanto les presente el dictamen de inmediato consignamos la averiguación’ y eso no ha sucedido. No hay justificación para que la fiscalía esté inmóvil, para que no dé el paso siguiente, que sería ejercitar acción penal contra los que aparezcan como responsables de la tortura (a María Luisa)”, recalcó Damián Santiago.

Explicó que si se detiene a los elementos del grupo antisecuestros que todavía vivan, irá ante el pleno del TSJ “con elementos sólidos de la inocencia de María Luisa, que confirman que le fabricaron pruebas y obtuvieron declaraciones mediante tortura.

Con esto, el pleno de togados no podrá decir lo que adujo hace cinco años (2017); hoy tiene que sostener, para ser congruente, que efectivamente a María Luisa le sembraron evidencias , puntualizó el abogado.

María Luisa evalúa declararse en huelga de hambre para exigir que se le haga justicia.