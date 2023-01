Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 15 de enero de 2023, p. 17

Santiago. Quien explica se complica, dice el saber popular, y eso parece haber ocurrido con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en su intento por desenredar la madeja en que se metió el Ejecutivo chileno por las desprolijidades en los 13 indultos a condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019.

Efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación hubiese sido distinta , contestó la portavoz acerca de si Gabriel Boric estaba al tanto o no del prontuario de los indultados.

Su respuesta, aceptando que el gobernante careció de todos los elementos –vale decir, que no supo que a lo menos dos de los 13 habían sido condenados antes de octubre de 2019– , tuvo el efecto de aleonar aún más a la derecha en su incesante ofensiva antigubernamental: ahora el objetivo es el mandatario, por cuanto analizan una acusación constitucional para eventualmente destituirlo, tal cual intentó hacer en 2021 la centroizquierda con el ex presidente Sebastián Piñera.

Miguel Mellado, diputado mandatado por su partido Renovación Nacional para coordinar la acusación contra Boric, comentó que la única manera (de evitarla) es volver este error (los perdonazos) a fojas cero para que (Boric) pueda enmendarlo. En caso contrario debemos actuar políticamente dado que tenemos el sustento jurídico .

Volver a fojas cero se traduce en anular los indultos, pero desde el gobierno y también abogados han señalado que eso es jurídicamente imposible porque legalmente están bien sustentados y se produce una suerte de derecho adquirido por parte de los beneficiados.

Para destituir a un gobernante se requiere que la Cámara de Diputados de 155 integrantes apruebe por mayoría simple la acusación, la cual pasa al Senado donde un mínimo de 29 de los 50 legisladores deben ratificarla. La derecha y la ultraderecha tienen mayoría en la Cámara baja y a lo menos 25 votos seguros en el Senado.