Domingo 15 de enero de 2023, p. 20

Toluca, Méx., Ante más de 8 mil militantes y simpatizantes de Morena, la maestra Delfina Gómez Álvarez comenzó ayer su precampaña con miras a obtener la candidatura de Morena al gobierno del estado de México, junto con los partidos Verde Ecologista (PVEM) y del Trabajo (PT).

Delfina Gómez se dijo orgullosa de encabezar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para la entidad y afirmó que pretende encabezar un movimiento que ponga fin a una larga noche de casi cien años de malos gobiernos en el estado. Aseguró que el gobierno se pondrá a disposición de los más necesitados.

La precandidata única de Morena llamó a los militantes y simpatizantes a trabajar para hacer realidad el cambio que anhelan millones de mexiquenses y les pidió no confiarse, pues quienes han detentado el poder durante décadas en la entidad intentarán presionar, difamar y hacer lo que esté a su alcance para no perder sus privilegios.

La ex secretaria de Educación expuso: nosotros no venimos por la venganza, sino a proponer y a construir un verdadero cambio, hacer un gobierno del pueblo, honesto, que no mienta ni presione .

En el primer cuadro de la capital, Gómez Álvarez pidió a los tres partidos respaldarla para trabajar de manera y armónica. A los militantes y dirigentes pidió mantener la unidad, pues sólo así se alcanzará el objetivo de un cambio en el estado.

Necesario, derrocar al Grupo Atlacomulco

Al acto acudieron el senador Higinio Martínez, el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis; la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, y el director del Issste, Pedro Zenteno. Además, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien insistió en la necesidad de mantener la unidad para lograr derrocar al grupo que ha saqueado al estado de México .