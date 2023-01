“Uno es humano y puede pecar de muchas cosas. Cuando estás a punto de irte a Los Ángeles y haces tu primera lectura con una superestrella, cada vez que me pedían otro video no podía evitar pensar en el futuro, pero me di cuenta que futurearle no sirve de nada. Luego me preocupaba mucho por esforzarme por mandar la grabación lo mejor que pudiera: estar cómodo, tranquilo y, sobre todo, satisfecho con el casting que había mandado, pero ya enviado tenía que olvidarme y no pasar dos semanas arrepentido por cómo debía mandar la línea”, explica.

Asimismo, esta película que además de los premios le ha llevado a estrenos y alfombras rojas por todo el mundo le demostró, citando a Bad Bunny, que hay que sacarse la idea de que los estadunidenses son dios en el audiovisual cuando “también hacen cine y las pelis son las pelis, ahora colaboré con Damien Chazelle, pues no fui su empleado. Me apantallaba y pensaba que iba a ser muy frío, pero acá en Hollywood la gente también son artistas y haces relaciones bien chingonas y afortunadamente lo que sé hacer es actuar en películas, y aunque el inglés o la nacionalidad puedan ser una barrera, hablo el mismo lenguaje de las personas con que me rodeo ahorita que es el cine”, puntualiza.

La generación del streaming

Aunque desde muy joven se apasionó con el cine, su camino fue sinuoso e incluso chistoso . Su primer trabajo en el medio fue en el departamento de construcción, como carpintero, haciendo cocinas para comerciales de Walmart; más adelante trabajó en una compañía de catering; en seguida consiguió ser asistente de dirección; e incluso participó en el departamento de sonido sosteniendo la caña del micrófono boom.

“Desde chavito me acerqué mucho al cine de arte y al independiente. Conocí el trabajo de Julio Hernández Cordón como fan, fui al Festival de Morelia como público cuando estrenó Las marimbas del infierno (2010) y me voló la cabeza. Como que siempre estuve siguiendo la pista de los pokemones (cineastas relevantes) del cine nacional.”

Años después, Diego se inscribió en la licenciatura de realización cinematográfica del propio Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), donde conoció más a fondo la entraña de la cinematografía nacional , si bien abandonó la escuela. Hasta antes de Te prometo anarquía (2015), de Julio Hernández Cordón, Diego no había hecho un casting, pues ya dirigía sus primeros cortos e intentaba ingresar a la escuela de cine, pero al final se quedó con uno de los papeles protagónicos, Miguel, el joven patinador enamorado de Johnny (Eduardo Eliseo Martínez).

Y aunque ignora a dónde va a ir su carrera, siempre estará muy orgulloso de haber trabajado en Te prometo anarquía (2015) y con Artemio Narro en Colozio (2020), porque “les admiro sus huevotes, me parece que son gente muy independiente que no le debe nada a nadie y que escribe y graba libremente y, sobre todo, hacen lo que quieren. Me parecen un par de cuarentones punks de la industria, medio outsiders”, describe.

Una clave del éxito en su carrera, piensa, es ser parte de la generación del streaming, lo que le permitió participar ya en tres series: Narcos México (2021, como Arturo Beltrán Leyva), Desenfrenadas (2020, como Joshua) y El recluso (2018, como El Rubio), todas ellas en Netflix, un “canal laboral muy cabrón y global que fue papá streaming, me tocó una generación con más oportunidades”, explica.

“Soy de los ridículos que de morrito me imaginaba que cuando me ganara el Óscar por mi Buenos muchachos, iba a agradecerle a mi abuelita que me llevó al cine a ver Cuasimodo. En la fantasía más guajira y chaqueta, he fantaseado con ir a los premios de la Academia, pero cuando empecé tuve un chingo de elogios por Te prometo anarquía y pasé mi momento de aprender el oficio con sus partes oscuras y complejas: no levantar ningún proyecto en un año y no tener dinero, o que todo mundo quisiera filmar conmigo y no hacerlo porque entré a estudiar, y perder esa ola. Conozco la parte agridulce”, finaliza.