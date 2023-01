Enlistó que de acuerdo con algunos de los líderes vecinales se conoció que una parte de los recursos del FAIS se destinaron a la remodelación de las unidades habitacionales Torres Demet, Loma Hermosa y Lomas de Sotelo, por lo que criticó que no se conozca de apoyos a la población vulnerable.

En entrevista, Luna –quien fue electa por el voto mayoritario de vecinos de las 89 colonias de la demarcación– dijo que a pesar de que solicitó desde hace meses información a la alcaldía para conocer el detalle del gasto, a la fecha no ha habido respuesta a las peticiones.

La presidenta de la Coordinadora de Participación Comunitaria en Miguel Hidalgo, Heydi Jazmín Luna, acusó al alcalde Mauricio Tabe de no hacer transparente el ejercicio del gasto de alrededor de 20 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

En la alcaldía no hay transparencia en el gasto del presupuesto, no hay respuesta aunque se solicite la información por escrito. Los presupuestos no se están haciendo transparentes.

Agregó que los proyectos del recurso participativo de 2021 y 2022 no se respetaron y fueron cambiados por los funcionarios de la alcaldía, mientras de los 89 que resultaron ganadores el año pasado no se ha concluido ninguno, cuando debieron terminarse el 31 de diciembre.

Mencionó el caso del proyecto de la colonia Ahuehuetes, de la que es residente: se colocaron 57 luminarias, de las cuales no encienden 16 , además de que originalmente se instalarían 60 postes.