Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 15 de enero de 2023, p. 24

Con siete cobijas, más de tres capas de ropa, bufanda, gorra y hasta el uso de leña para calentones y anafres, pobladores de Parres El Guarda, en Tlalpan, mitigan las bajas temperaturas de menos uno a tres grados que se registraron la mañana de ayer, en la que a pesar de que no hubo heladas el frío sí calaba hasta los huesos .

Para Santa Castillo, habitante del pueblo de toda la vida , en su casa ubicada a unos pasos de la carretera federal que lleva a Morelos, el frío y el viento helado no impidieron que desde antes de las 8 de la mañana lavara la ropa de la familia para que se alcanzara a secar durante el día.

Mientras la mujer de 60 años llena el tendero de la azotea, recuerda que el agua que junta en la tina para lavar amanece en ocasiones con una capa de hasta un centímetro de hielo, por lo que es frecuente que los tubos de PVC se truenen con el frío y las heladas que están bien fuertes .

Otro caso es el de Yoselin Miranda, que para entrar en calor compró un champurrado y un tamal, y antes de regresar a su casa comenta que abrió la llave del agua, pero no cayó y pensó que otra vez no había; sin embargo, se dio cuenta que estaba congelada por eso no caía ni gota .

Acompañada por su hijo de cinco años, dice que en ocasiones tienen que tapar los cilindros de gas de 20 kilos con plásticos y cartón para evitar que también se congelen.