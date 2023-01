l sembrador es aquella persona que comparte voz con las y los demás, la convierte en semilla que germina y florece vida. Como dice la parábola religiosa, quien siembra, siembra la palabra. Se siembra junto al camino cuando quien oye la palabra no entiende y deja que ese fuego se vaya de su corazón. Quien siembra sobre terreno pedregoso, recibe la palabra con alegría, pero al carecer de redes, de raíces, cuando llega la tempestad, se echa hacia atrás. Cuando cae la semilla entre los espinos, se oye la palabra, pero se ahoga en el caminar al rendirse ante las riquezas y preocupaciones de los ricos que asedian de este mundo y no dan fruto para los pobres.

Don Miguel, el sembrador, plantó y cosechó milpa durante su caminar en los derechos humanos, en su comunidad y vida. En cada siembra que pisó junto al camino, logró reavivar la llama de la justicia social y la esperanza. En los terrenos pedregosos que encontró, logró construir redes y resistencia para la paz en conjunto con las y los demás, incluso durante el peor temporal. Cuando con espinos se cruzó, los combatió con justiciay compartiendo voz, humildad, sencillez y solidaridad para quienes más lo necesitaban.

Y, cuando en tierra fértil se halló, acompañado en comunidad de grandes flores y corazones se encontró. La partida de nuestro estimado sembrador nos invita a continuar su legado de derechos humanos en la búsqueda por la justicia y la paz caminando siempre a lado de las víctimas. Nos incita a seguir construyendo resistencia haciendo milpa para lograr condiciones de vida digna y reconstruir la memoria, verdad y justicia. Nos recuerda que sin voz, no hay libertad; sin libertad, no hay justicia; y sin justicia, no hay paz ni democracia social. Desde el equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC, damos gracias a nuestro querido don Miguel por las enseñanzas, las reflexiones y los sentires compartidos con cada persona que cruzó, compartió y construyó camino durante su existencia. Como su Centro de personas jóvenes defensoras, honraremos sus luchas, trayectoria e ideales hasta conseguir su deseo de una vida digna para todas y todos.

En Memoria de Miguel Concha Malo

* Directora del Centro Vitoria