E

l 15 de diciembre pasado, en las afueras de la ciudad de Ayacucho, efectivos del ejército nacional de Perú dispararon contra civiles mientras helicópteros sobrevolaban la zona. Este ataque fue la respuesta a una huelga y movilización nacional pacífica por el golpe de Estado del 7 de diciembre, que depuso al presidente Pedro Castillo.

Ese día cientos de universitarios, comerciantes, vendedores ambulantes, campesinos y activistas se habían concentrado en el centro de Ayacucho para marchar hacia el aeropuerto y protestar por la destitución de Castillo.

A medida que los manifestantes se acercaban a la terminal aérea, miembros de las fuerzas armadas abrieron fuego contra ellos. Los disparos desde los helicópteros fueron los más letales.

La consecuencia de esta acción del ejército: 10 personas muertas y 72 heridas, según cifras oficiales de la oficina del defensor del pueblo, y hasta ayer al menos seis de los heridos luchaban por su vida en hospitales de Ayacucho y Lima. Las autopsias de los asesinados demuestran que seis murieron por heridas de bala en el pecho, el más joven tenía sólo 15 años.

Reuters relató la muerte de una de estas víctimas: Édgar Prado, de 51 años, recibió un disparo cuando intentaba ayudar a una persona herida.

La extrema violencia en la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas antigolpistas fue condenada en todo Perú y, ante ello, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó la nación entre el 20 y el 22 de diciembre para recoger testimonios de víctimas y organizaciones locales de derechos humanos.

En tanto, más de una docena de familiares, habitantes de Ayacucho, organizadores y un par de periodistas independientes –incluyéndome–, esperábamos. La gente nos relataba las tragedias de ese 15 de diciembre.

Esto no te lo van a mostrar en las noticias , me dijo Carmen (quien me pidió no usar su nombre real), mientras me mostraba en su teléfono un video en que un grupo de manifestantes arrastraba hacia un lugar seguro a un joven herido. Es su sobrino , me dijo, señalando a una mujer sentada en el suelo.

Pedro Huamani, un hombre de 70 años, miembro del Frente en Defensa del Pueblo de Ayacucho, acompañaba a las víctimas que esperaban afuera de la reunión de la CIDH. Hemos sufrido una pérdida terrible , me dijo devastado. Cuando nos lanzaron bombas de gas lacrimógeno sentí que me asfixiaba, casi me muero allí , dijo. Bajé hacia el cementerio, pero era lo mismo, nos disparaban por detrás. Desde los helicópteros también intentaban matarnos .