L

as emociones públicas tienen, desde hace más de siglo y medio, un componente de clase: sólo los trabajadores se expresan en formas que escandalizan el autocontrol de las élites. Demostrar una emoción en público se asoció desde finales del siglo XIX a lo irracional, por lo que se justificaba plenamente que los trabajadores fueran oprimidos por quienes eran la voz de lo razonable, es decir, de la contención corporal: la élite con sus rituales, formas de hablar y enjuiciar a los demás. La idea se le aplicó también a las mujeres que lloraban, tenían desmayos o convulsiones histéricas. Los hombres de la élite simplemente no tenían emociones, sino sólo sentimientos; llevaban el freno desde antes de sentirlas. Por lo tanto, ellos debían gobernar.

Tanto trabajadores como mujeres fueron caracterizados como emocionales para negarles el derecho al voto. Todavía resuenan los argumentos: Son como niños, incapaces de tomar decisiones que afectarán a todos , en el caso de los pobres; carecen del balance del temperamento, por lo que su voto sólo podría surgir de una inestabilidad , para el caso de las mujeres. Este mismo menosprecio se aplicó a los pueblos colonizados, dentro y fuera de las naciones. Se decía que los originarios eran explosivos , caprichosos , temperamentales . No es que la élite no fuera caprichosa, sino que enjuiciaba a los demás por ello, en masa, como un rasgo no sólo distintivo de su incapacidad para autogobernarse, sino que requería toda una terapéutica, un tratamiento, que eventualmente los habilitara para dirigir.