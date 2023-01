Por tus 45, mi amor , le dice él. ¡Ahí me quedé, ahí me quedé. No más. Ay, gracias, pareces un novio de 15 años! , responde Gutiérrez.

El mandatario entonces le comenta: Por todo lo que me ayudas, me apoyas, me proteges, me iluminas . Su esposa añade: Eso y más . Y se vuelven a besar.

Bueno, ahí está, a ver si te gustan , dice López Obrador. Entonces, su esposa le agradece y afirma que con una flor hubiera bastado.

Y la tarjeta, lo que dice, esa la guardas , solicita el Presidente. Sin atender la petición, su compañera revela el contenido del mensaje: Felicidades por tu cumpleaños, vamos a estar juntos para la eternidad .

Horas después, al filo de las 14:20, llegaron al tradicional restaurante, donde convivieron con un pequeño círculo de amigos y su hijo Jesús por más de tres horas. De pronto apareció un trío que interpretó las infaltables Mañanitas y algunos boleros, como Te extraño.