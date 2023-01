Señaló que empresas de capital canadiense vienen a trastocar nuestros derechos elementales sobre la tierra, el agua, sobre la vida misma. Qué bien que se haya firmado este acuerdo; nosotros ya no queremos simulación, no olvidamos que mineras de empresarios de ese país contaminan ríos, mantos acuíferos y le abren el vientre a la madre tierra para extraer minerales .

José Luis Matías, del colectivo Ojo de Tigre, Comunicación Comunitaria, formado por comunicadores indígenas de La Montaña de Guerrero, expuso a La Jornada que la expectativa es que no se quede en un evento político, en un acto protocolario, sino que contribuya a que se atienda la añeja demanda de los pueblos sobre el respeto a la tierra, el territorio y el agua .

Integrantes de colectivos y agrupaciones indígenas confiaron en que el memorando de entendimiento signado entre México y Canadá, en el contexto de la Cumbre de Líderes de América del Norte, realizada a principios de semana, no se quede sólo en el papel, sino que se traduzca en hechos concretos de protección y defensa de los derechos de este sector.

En el mismo sentido, Eduardo Guzmán, ejidatario de Las Margaritas en San Luis Potosí, señaló que siempre con esos instrumentos existe el peligro de que se queden en el papel, que sea un asunto suntuario, y no profundo .

El habitante de la zona wixárika destacó que el respeto a los pueblos indígenas implica el cuidado de sus territorios, y hay muchas empresas mineras canadienses metidas en territorios indígenas. Un acuerdo de esa naturaleza necesita revisar la presencia de los consorcios mineros canadienses en el país .

Sofía Marisol Berlín, presidenta de la Academia de Lengua y Cultura Maya de Quintana Roo, expresó su deseo de que haya difusión de este instrumento entre las poblaciones indígenas, acerca de lo que puede ser el alcance de lo firmado, para que no quede como otros, sólo en la firma de un papel. Que no sean documentos de buenas intenciones, que se aterricen, y no sea sólo un accesorio de la cumbre .

En el memorando ambos países reconocen que la inclusión y la participación de las comunidades indígenas son esenciales para un desarrollo pleno y sostenible a largo plazo, para promover la autosuficiencia, la prosperidad y el bienestar en la región.