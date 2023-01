Ya basta de que hablemos de los problemas y los efectos (de usar armas), pero de las causas no, porque los irritan. Ya no. Esta va a ser otra gran batalla en 2023 , sostuvo el canciller.

Agregó que la principal preocupación mexicana es la reducción de la violencia en México y que ésta no bajará si no se detiene el ingreso de armamento ilegal. Sobre la relación con Estados Unidos, dijo que ésta llegó a un punto de tensión máxima después de la detención del general (Salvador) Cienfuegos , ex secretario de la Defensa Nacional.

A poco más de dos años de ese episodio, Ebrard consideró que la relación con el país vecino ha cambiado, pues ahora hay incluso un plan común en materia de seguridad entre los gobiernos de López Obrador y Biden.

Expuso que otro cambio significativo en la relación bilateral es que hay una visión regional común.

Ebrard señaló que la base para llegar a este nuevo punto en las relaciones con el vecino del norte ha sido la firmeza, defender las posiciones de México .

Un día después de que los integrantes del cuerpo diplomático se reunieron en Palacio Nacional con López Obrador, Ebrard explicó que la protección de los mexicanos en el extranjero es la principal prioridad de la política exterior del gobierno federal para 2023.

Añadió que también es prioritario para el presidente López Obrador acelerar el dinamismo de la economía en Norteamérica y la defensa de los intereses de México en todos los ámbitos multilaterales, como la movilidad laboral.