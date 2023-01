Según Andrade, el dictamen del órgano de la FES Aragón es justamente eso, un dictamen, no un fallo ni una sentencia. Falta ver cuáles son las bases de ese dictamen; tiene el carácter de una opinión, que tendrá que ser conocida por el Tribunal Universitario, y sólo respecto de la maestra Martha Rodríguez Ortiz, la única que está bajo la jurisdicción de ese tribunal, dado que los ex alumnos ya no pueden ser juzgados. Hay que darle su justo valor a cada cosa .

Sigue Andrade: “En el propio comunicado dicen ‘al margen de lo jurídico’. Y puedo entender que un activista use esa expresión, pero no que abogados digan ‘al margen de lo jurídico hay una condena ética’. Eso es usar la ética para comportarse de manera poco ética”.

En entrevista, Andrade se refiere a varios de esos posicionamientos, entre ellos al comunicado del Consejo General de la Abogacía Mexicana: Estas manifestaciones que usan el argumento ético están actuando de forma antiética, porque un abogado sabe que para que se prive de un derecho a una persona, debe haber justificación jurídica. Puede indignarnos algo éticamente, pero como abogados deberían ser los primeros en decir que no se puede defenestrar a la ministra, condenarla, si no hay antes un juicio ante tribunales .

–Algunas personas sostienen que debe renunciar por dignidad .

–Es al revés. Ella tiene una razón qué defender.

Sobre la decisión de la UNAM de pasar el problema a la SEP, Andrade recuerda que en su paso por esa dependencia le correspondió invalidar cédulas profesionales, pero siempre, como ordena la ley, por mandato de un juez.

La SEP debe ahora, sostiene, analizar el caso, como ha ofrecido el presidente Andrés Manuel López Obrador: La SEP no debe preconcebir una determinación. Si a mí, siendo director de Profesiones, me hubiera tocado el caso, lo primero que hubiese hecho es revisar la documentación. Aunque el resultado final pueda ser que no existe la posibilidad de realizar una acción contra la ministra, a lo mejor no se vería bien, de golpe, sin analizar el caso, rechazarlo. El Presidente ya lo asumió e hizo bien .

–Hay quienes sostienen que la pelota debe ir a la cancha de la SCJN, dado que un requisito para ser elegida ministra es gozar de buena reputación .

–Eso es una barbaridad jurídica. La Corte no tiene facultades para revisar una designación del Senado. Es absurdo. Lo que tenemos que hacer es reforzar la preparación de los abogados.

Andrade agrega que siempre ha criticado que la Constitución incluya ese requisito: Es un concepto que no debería estar ahí, porque la reputación es un juicio subjetivo sobre las personas .