eño, ¿me da para comprarme un pan? … Doña, ¿me completa para un taco? No he comido desde ayer … Son formas usadas cada día por más niños y adultos en la Ciudad de México y seguramente en todo el país. Son los pobres que no tienen credencial del INE, ni comprobante de domicilio ni con frecuencia un acta de nacimiento. No tienen aprendizajes necesarios, por ser niños o adultos analfabetas, para gestionar apoyos sociales. Y no hay programas o políticas públicas para ellos, porque no votan.

Argentina, Brasil y México, principalmente, con sus enormes riquezas, podrían haber enfrentado con éxito hace mucho tiempo el combate a la pobreza. ¿Será que las masas ignorantes constituyen una base social muy útil para los juegos electorales y la manipulación política? Así es, constituyen un sostén del enriquecimiento inmoral de los políticos. México, por ejemplo, es un país tan rico que desde hace más de medio siglo produce una nueva generación de millonarios cada seis años y pequeñas fortunas para legisladores cada tres y seis.