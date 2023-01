E

l empresario estadunidense Luke Iseman realizó en México dos experimentos de geoingeniería solar, una tecnología de alto riesgo ambiental y social que está bajo moratoria en Naciones Unidas. Lanzó globos meteorológicos para esparcir dióxido de sulfuro en la estratósfera con la intención de reflejar parte de los rayos solares para supuestamente producir enfriamiento. Se inspiró en la investigación sobre geoingeniería solar del controvertido proyecto SCoPEx de la Universidad de Harvard y en libros de ciencia ficción (https://tinyurl.com/28azzp6e).

No consultó a nadie, ni a autoridades ni comunidades cuyo territorio usó para sus experimentos. Tampoco tiene idea de los resultados ni los impactos que causó, porque no usó instrumentos de medición. No obstante, avizoró que contaminar con dióxido de sulfuro cielos y territorio mexicano podía ser un negocio, por lo que a fines de 2022 registró en su país la empresa Make Sunsets, que vende créditos de enfriamiento climático y anuncia que hará varios experimentos más en Baja California Sur, México, a partir de enero 2023 (https://tinyurl.com/ycyaadea). Logró reunir 750 mil dólares de dos gestores de inversión: Pioneer Fund y Boost VC.

Las pruebas llamaron la atención de medios globales, ya que se trata del primer experimento a cielo abierto de esta riesgosa técnica y además, con fines de lucro. Experimentos de investigación como SCoPEx de la Universidad de Harvard, que intentaron realizar pruebas anteriormente, tuvieron que ser cancelados debido a las protestas de pueblos indígenas y organizaciones ambientales (https://tinyurl.com/yp9cjn3r).

La geoingeniería solar comprende una serie de propuestas de manipulación tecnológica del clima para reflejar al espacio parte de los rayos solares con la intención de bajar la temperatura. La propuesta más conocida es la inyección de dióxido de sulfuro en la estratósfera, imitando el efecto de nubes volcánicas, que es en la que se inspira Make Sunsets.

Esta técnica conlleva un espectro amplio de impactos nocivos. Por ejemplo el dióxido de sulfuro y sus compuestos derivados, son dañinos a la salud al caer. Además aumentan la erosión de la capa de ozono, el único problema ambiental global que está en vías de reparación. Al respecto, el 9 de enero de 2023 la ONU informó que el Protocolo de Montreal sobre este tema ha hecho progresos, pero alertó que la geoingeniería solar tendría impactos negativos sobre la capa de ozono (https://tinyurl.com/kz46tv7b).