Sábado 14 de enero de 2023, p. a10

Kamila Valieva, de 16 años, no fue sancionada por la Agencia Rusa Antidopaje (Rusada), que determinó que, aunque cometió una infracción de las normas, no es culpable y no hubo negligencia de su parte. La Agencia Mundial Antidopaje apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo la anulación de sus resultados. La patinadora dio positivo el 25 de diciembre de 2021 durante el Campeonato Ruso en San Petersburgo y se le permitió competir en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín 2022, donde ganó la medalla de oro por equipos y fue cuarto lugar individual.