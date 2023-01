Hay derroche de recursos, por ejemplo, en el capítulo 38, dedicado a la canción My Prayer, escrita por Georges Boulanger, Carlos Gómez Barrera y Jimmy Kennedy, Dylan presenta una lista de otras canciones de plegarias y menciona a sus autores y a sus intérpretes (Glenn Miller, Garth Brooks, Bon Jovi, Dione Warwick) para destacar la versión que él prefiere: la de los Platters, a quienes, escribe Dylan, no les va el blues callejero, repleto de notas en bemol y dobles sentidos: ellos desgranan su soul con una soltura elegante a más no poder, natural y exquisita, con una sofisticación semejante a la de James Dean exhalando el humo de un cigarro, y eso se transmite desde una estación de radio en las estrellas donde siempre está anocheciendo .

Su título: The Philosophy of Modern Song, no es más que una forma de divertimento muy de Dylan, quien en la primera página da las gracias a my fishing buddy Eddie Gorodetsky for all the input and excellent source material y luego enlista a otras personas que le prestaron ayuda, para terminar agradeciendo a “all the crew at Dunkin’Donuts”.

Cuando analiza la canción de Kurt Weil titulada Mack the Knife, tritura: “La obra alemana titulada La ópera de tres centavos, más que una ópera, es una obra de teatro con canciones. La otra cara de la moneda era Porgy and Bess, considerada también ópera, al menos por su autor, George Gershwin. En realidad, tampoco es una ópera, sino una historia sobre dos personas, con canciones esparcidas por aquí y por allá”.

Y destaca lo que le parece más atractivo, además de las melodías de Weil y Gershwin: los nombres de los personajes de esas obras: Sportin’Life, Mingo, Strawberry Woman, Crab Man, Scipio, Polly Peachum, Tiger Brown, Filch y, por supuesto, Mack El Navaja (Mack the Knife).

En su arsenal de recursos narrativos, presenta variantes de la anáfora y otras formas de repeticiones, por ejemplo, su manera de iniciar muchos capítulos con la misma frase, metamorfoseada: Capítulo 19, Beyond the Sea, Bobby Darin, 1958: En esta canción, tu felicidad está más allá del ancho mar, y para llegar allá hay que cruzar lo ignoto .

Capítulo 17, Ball of Confusion, The Temptations, 1970: En esta canción, todo se descarrila .

Capítulo 15, Wiffenpoof Song, Bing Crosby, 1947: Esta canción es la calavera sonriendo. Una canción para los entendidos, una canción con pedigrí, una canción de rancio abolengo .

Y esgrime preceptiva: “El contexto lo es todo. Ayudar a la gente a acomodar las cosas de las canciones en sus vidas resulta mucho más efectivo que atosigarle todo en sus gargantas. He aquí –en referencia a la canción que canta Bing Crosby– una manera diferente de pararse frente a una canción de amor”.

El capítulo 22, The Little White Cloud that Cried, Johnnie Ray, 1951, es enternecedor. Dylan se pone a hablar de those who cry y, al final, suelta una lista impresionante de 26 canciones cuyos autores o intérpretes rompen a llorar mientras cantan, además de él.

El capítulo 23, El Paso, Marty Robbins, 1959, es un bello ejemplo de una de las vertientes que ha desarrollado Bob Dylan en su propia carrera como autor de canciones: aventuras amorosas allende la frontera con México, como por ejemplo Romance in Durango, donde incluso Dylan canta frases en español.

No llores, mi querida

Dios nos vigila

Soon the horse

will take us to Durango

Agárrame, mi vida

Soon the desert

will be gone

Soon you will be dancing the fandango

Eso en la canción de Bob Dylan, mientras en El Paso, tenemos también música mexicana, tex mex, bluegrass, folk, elementos de corrido norteño mexicano, incluso dejos de mariachi y, fundamentalmente, el espíritu de ese gran género primordial que es el son, el son mexicano.

Bob Dylan escancia así en su nuevo libro una mirada reflexiva sobre el arte de hacer canciones, desde la escritura de los versos, su sintaxis, su prosodia, así como sus transformaciones melódicas, instrumentales y sus variantes de acuerdo con el intérprete, elementos que Bob Dylan presenta en sus textos y nos dice cuál de esas versiones prefiere y por qué.

Y todo eso entreverado en cada texto, como en el capítulo 24, Nelly Was a Lady, cantada por Alvin Youngblood Hart, y escrita por el legendario Stephen Foster, a quien Bob Dylan considera el homólogo de Edgar Allan Poe. Esta es una canción arrolladora concebida para que cualquiera que jamás viviera una vida se eche a llorar .

Sigue Dylan en su reseña sobre Stephen Foster: “Las cadencias en la guitarra bailan un cake walk lento entre estrofas desoladas, una pérdida compartida en el porche. La melodía seguirá en tu cabeza mucho después de que hayas olvidado la historia y cada vez que la canturrees vas a derramar una lágrima”.

El espacio se acabó y hay mucho que decir todavía sobre el nuevo libro de Bob Dylan, The Philosophy of Modern Song, esa obra maestra.

A diferencia de las tres letras al final de una película: End, aparecen aquí tres palabras: To be continued…

