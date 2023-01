Aunque aguantamos mucho la adversidad llega un punto en que no sabemos qué hacer con ella. Las crisis son cotidianas, y ante esas situaciones hay mucho por hacer interiormente; mi libro no es de desarrollo humano, pero sí incluye un sentido terapéutico.

“Ese refrán me hace recordar que las crisis (en su mayoría) son originadas por lo que buscamos evitar. Incluí la letra h en el título (rhumor) para ser irónico; el humor es clave para salir de cualquier desventura y, sobre todo, para no tomarnos las cosas tan en serio.

Leer y escribir me ha ayudado mucho cuando padezco una crisis. Al cumplir los 40, sentí que algo tenía que hacer y, de forma sincrónica, apareció un anuncio en el periódico que convocaba a una charla sobre cómo ser escritor y no morir en el intento , rememora el narrador.

Aquella actividad fue impartida por el escritor Carlos Bustos, a quien dedico mi libro por haber sido muy generoso en sus enseñanzas, y además me animó a hacer mis pininos literarios. Desde 2015 sigo en este camino de autodescubrimiento.

Sin embargo, Barba considera que el cuento no es un género que predomine en los gustos de lectores, ya que “mucha gente lo relaciona con historias para niños, o lo minimiza ante la novela.

“En un ambiente en el que se consume lo inmediato, el cuento es una oportunidad para conocernos mejor y explorar otros mundos. No es indispensable sólo consumir best sellers y clásicos, pues hay muchas buenas propuestas que se dejan de lado por presuntas novedades que no aportan mucho y que sólo son de consumo rápido”, concluye el literato, quien se define como un buscador de la sabiduría .

Con un costo de 150 pesos, El rhumor de la discordia se puede adquirir en ferias del libro, librerías independientes, así como en la tienda virtual Mercado Libre.