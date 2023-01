Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 14 de enero de 2023, p. 24

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los accidentes ocurridos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Se está haciendo la investigación. Lo otro no puedo decirlo porque no puedo adelantar nada, no puedo explicar nada porque sí hay denuncias por los accidentes que ha habido; entonces, es la Fiscalía la que tiene este caso, estos casos.

En su habitual rueda de prensa en Palacio Nacional, se preguntó al mandatario si los agentes de la Guardia Nacional (GN) enviados a vigilar la red del Metro realizarán tareas de inteligencia para evitar incidentes. Respondió que el despliegue de esta fuerza federal es una acción preventiva básicamente y esto va a acompañado de una revisión de todas las instalaciones, de un diagnóstico de la situación de los talleres, las vías, los equipos, todo, todo, todo .

Rechazó profundizar en detalles sobre las denuncias, y ante las críticas a la decisión de que la Guardia Nacional haya sido desplegada en las instalaciones, dijo: ¿Militarización? Bájenle , y agregó que la corporación protegerá a los usuarios al tiempo que se realiza un diagnóstico de la situación, de los talleres, las vías, los equipos, todo .

El Presidente afirmó que la tarea de los efectivos es que haya presencia de la autoridad y protección a los ciudadanos, que no se sientan solos, que sientan que hay vigilancia y que se les está protegiendo .

Dijo que se busca evitar que los usuarios tengan miedo de utilizar este servicio público. Imagínense si la gente entra en sicosis, va al Metro, que tiene que ir porque es su medio de transporte, y va con miedo. Después de todo lo que trabaja la gente, de todas sus fatigas, de todos sus problemas, todavía traer encima la preocupación de que puede haber un accidente, que pueda haber un problema, una agresión y que ellos salgan afectados .

Afirmó que estas acciones irán acompañadas de presupuesto, que no ha faltado . Agregó que en el caso de que hiciera falta más dinero para el mantenimiento en el Metro, nosotros vamos a ayudar. La Guardia Nacional es para proteger a la gente. No le hace que nos critiquen , declaró López Obrador al preguntársele por las críticas de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o Amnistía Internacional.

Si nos ponemos a escuchar y a actuar a partir de lo que dicen las minorías corruptas o sus achichincles o voceros, pues no haríamos nada. Nosotros tenemos que proteger a la gente, cuidar al pueblo , dijo al responder a una pregunta sobre el tema.

Las pesquisas de la FGJ revelan episodios que no ocurrían antes : Sheinbaum

Elba Mónica Bravo y De La Redacción