El perredista Jesús Zambrano, quien ponderó el contenido del pacto, después lo calificó de acuerdo bilateral . Con apenas 2 por ciento del porcentaje nacional de votación y el evidente riesgo de que su partido pierda el registro, el comentario del líder del PRD sólo mereció algunas reacciones entre los presentes: busca venderse caro, pero con lo que tiene no le alcanza para nada .

No se descarta que la candidatura a la Presidencia de la República y a la jefatura de Gobierno de la capital sean para un priísta bajo las siglas del PAN, tal como sucedió con Esteban Villegas en Durango, quien participó en una contienda interna junto a los panistas.

El acuerdo generó entusiasmo en principio entre algunos panistas, por el protagonismo del blanquiazul en 2024, pero los términos quedaron establecidos con claridad: un panista no llevará mano como candidato a ninguno de los dos puestos; el partido conducirá el procedimiento de selección y el abanderado surgirá con independencia de su filiación partidista, o incluso para perfiles sin afiliación a un partido .

Entre los testigos se hallaban Alejandra del Moral, José Ángel Gurría, Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota, Manuel Añorve, Rubén Moreira, Willie Ochoa y Augusto Gómez Villanueva.

Moreno Cárdenas elevó el tono y subrayó: Aquí estamos los que venimos a sumar. Estamos presentes sin máscaras. Respaldamos las decisiones colegiadas. No podemos ni vamos a permitir que el desastre de Morena siga esparciéndose por toda la nación. El proyecto aliancista ha demostrado estar del lado del interés del pueblo. Estamos del lado correcto: defender la Constitución. Este año no está eximido de los embates contra las instituciones. Nuestra vocación opositora no pasará desapercibida a los ojos del oficialismo, estamos unidos, buscamos construirnos como el factor de crecimiento social .

El campechano, que llevó la batuta del anuncio, agradeció la confianza de Marko Cortés –quien sonreía complacido– para respaldar a nuestros candidatos en el estado de México y Coahuila . Y así explicó que el Consejo Político Nacional y la Comisión Política Permanente del PRI avalaron que sea el PAN el que conduzca el proceso para elegir a los candidatos a la Presidencia y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.